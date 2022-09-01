الجناح الأرجنتيني أوكامبوس إلى أياكس معارًا من إشبيلية

انتقل الجناج الدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إلى أياكس أمستردام الهولندي على سبيل الإعارة لموسم واحد من إشبيلية الإسباني، وفق ما أعلن الناديان ليل أمس. وجاء في بيان بطل هولندا "توصل أياكس إلى اتفاق مع إشبيلية ولوكاس أوكامبوس. سيصل الأرجنتيني على سبيل الإعارة من النادي الإسباني، لموسم واحد حتى 30 يونيو 2023 مع خيار الشراء". وأشارت التقارير الهولندية إلى أن صفقة الاعارة بلغت أربعة ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 16 مليون يورو. وسيحل ابن الـ28 عامًا بدلا من الجناج البرازيلي أنتوني الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الانكليزي مقابل 95 مليون يورو وفق الصحافة البريطانية.

وصل أوكامبوس إلى النادي الأندلسي في العام 2019 قادمًا من مرسيليا الفرنسي، وشارك معه في 135 مباراة، مسجلا 34 هدفًا وحقق لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2020 على حساب إنتر الايطالي في النهائي. وعوّض إشبيليه رحيل أوكامبوس بتعاقده مع عدنان يانوزاي بصفقة حرة بعدما أمضى البلجيكي خمس سنوات في ريال سوسييداد.