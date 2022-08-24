ريكياردو يغادر ماكلارين نهاية الموسم الحالي

يغادر سائق الفورمولا واحد الأسترالي دانيال ريكياردو فريقه الحالي ماكلارين نهاية الموسم الحالي، بعد قرار فسخ العقد الذي يربط الطرفين حتّى نهاية عام 2023، حسب ما أعلنت الأربعاء الحظيرة البريطانية. وكتب ماكلارين في بيان "بامكان ماكلارين رايسينغ ودانيال ريكياردو التأكيد أن عقد دانيال لعام 2023 قد تم فسخه قبل نهايته، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق كي يغادر الفريق في نهاية عام 2022". قال ريكياردو (33 عاماً) في وداعه لماكلارين "فخور بالمجهود والعمل الذي بذلته من أجل ماكلارين". وأضاف في بيان نشره فريقه "لقد كان شرفاً لي أن أكون جزءًا من عائلة ماكلارين رايسينغ خلال الموسمين الماضيين".

وانضم ريكياردو، الفائز بـ 8 جوائز كبرى في مسيرته في الفئة الأولى، إلى ماكلارين في عام 2021 قادماً من رينو ولكنه فشل في فرض نفسه. وباستثناء فوزه في سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونتسا في عامه الأول، لم يسرق الاسترالي الأضواء مكتفياً باحتلاله للمركز الثامن في الترتيب النهائي العام الماضي (115 نقطة).

ويحتل الأسترالي هذا العام المرتبة الـ 12 مع 19 نقطة فقط، بينما يتقدم عليه زميله البريطاني لاندو نوريس السابع مع 76 نقطة قبل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ 14 من البطولة العالمية، على حلبة سبا-فرانكورشان الأحد. وفي حين ضمن نوريس، ابن الـ 22 عاماً، مستقبله مع مقر ووكنغ في بريطانيا، سيتم الإعلان عن هوية السائق الثاني في الفريق "في الوقت المناسب" حسب ما أفاد ماكلارين. وترجح مصادر اعلامية أن يعود المقعد الثاني في الفريق الفارغ بعد رحيل ريكياردو إلى أسترالي آخر هو أوسكار بياستري.