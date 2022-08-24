نجم تشلسي هافيرتز: استمتعت بمشادة توخيل وكونتي

قال الألماني كاي هافيرتز، مهاجم فريق تشيلسي، إنه استمتع بالمشادة التي حدثت بين مدربه ومواطنه توماس توخيل والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. واحتاج الثنائي إلى تدخل باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لإبعادهم عن بعضهم البعض بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 في وقت سابق من الشهر الجاري والتي تعرض كلاهما فيها للطرد، وفي الوقت الذي انتقد بعض المحللين سلوك الثنائي، إلا أن هافيرتز أكد أن ذلك يظهر الحماس لدى كلاهما.

وقال اللاعب الألماني البالغ من العمر 23 عاما في تصريحات لقناة "سكاي سبورت ألمانيا"، اليوم: أعتقد أن ذلك كان رائعا.. الفريق حينما يشعر بأن مدربه يعطي كل ما لديه على خط التماس للفوز بالمباراة، فإن ذلك يكون بمثابة دافع كبير للاعبين.

وتم تغريم كلا المدربين بعد الواقعة وأوضح هافيرتز: من المؤكد أنك لاحظت أن شيئا ما غير المباراة، وكلاعبين، تلك المباريات تمنحك شعورا جيدا. وتحدث هافيرتز كذلك عن رحيل الثنائي تيمو فيرنر وأنطونيو روديجر، زميلاه في منتخب ألمانيا، حيث انضم فيرنر إلى لايبزج الألماني، فيما اتجه روديجر إلى ريال مدريد الإسباني.. وأضاف: "لقد كانا أصدقاء مقربين لي حينما كانا هنا، ليس فقط في الملعب ولكن خارجه كذلك".