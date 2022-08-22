كاسيميرو: لم أذهب إلى مان يونايتد من أجل المال

أكد لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني الى صفوف مانشستر يونايتد، انه لم ينتقل إلى الفريق الإنكليزي من أجل المال، لكنه أشار الى انه سيعود يوماً إلى الفريق الملكي. وجاء كلام كاسيميرو في حفلة وداعية لناديه السابق ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو اليوم. وقال وقد اغرورقت عيناه بالدموع "عندما تركت ساو باولو كان واضحا بالنسبة الي بأني سألعب في الفريق الاول لريال مدريد". وتابع "هنا بنيت حياتي، أسّست عائلتي وانا واثق بأني سأعود في أحد الأيام لكي أرد الحب الكبير الذي منحني أياه هذا النادي".

واضاف لاعب الوسط "أفضل ما حققته هو القدوم الى التدريبات كل يوم في هذا النادي. كما تعلمون انا لا أحب الاضواء، بل أحاول دائما التحدث من القلب".

وكشف كازيميرو (30 عاماً) انه لم ينتقل إلى الشياطين الحمر من أجل المال بعد صفقة مقدّرة بسبعين مليون يورو "من يعتقد اني ذهبت من أجل المال لا يعرفني. اعتقد انهم قلة ولا يعرفونني. ليس من أجل المال. هم مخطئون".

وعن الهدف من الانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد قال "أتطلع قدما لتطوير مستواي في ناد كبير مثل مانشستر يونايتد". اشاد به رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس خلال هذا الحدث واصفا اياه بانه "أحد أهم اللاعبين في صفوف فريقنا خلال العقد الأخير". ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الاسباني 3 مرات، بالاضافة الى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة. ومن المنتظر ان يقوم مانشستر يونايتد بتقديم لاعبه الجديد رسميا قبل انطلاق المباراة المرتقبة ضد الغريم التقليدي ليفربول مساء اليوم على ملعب "اولدترافورد".