أستراليا لن تفتتح سباقات «فورمولا1» في 2023

تأكد عدم عودة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي إلى مقدمة منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 في الموسم المقبل، بعدما أعلن المنظمون أمس، أن السباق الأسترالي سيُقام في الثاني من أبريل 2023.

واستضافت البحرين السباق الأول في بطولة العالم هذا الموسم، وبعدها أقيم سباق الجائزة الكبري فورمولا1 السعودي قبل أن يُقام سباق أستراليا.

ولفترة طويلة، كانت أستراليا تستضيف أول سباقات الموسم، وفي إطار عقد جديد لمدة 10 أعوام مع إدارة فورمولا1، من المقرر أن تستضيف أستراليا أول سباقات فورمولا1 في الموسم في كل من عامي 2024 و2025 ولثلاثة أعوام أخرى.

ولم تعلن إدارة فورمولا1 حتى الآن عن جدول بقية سباقات موسم 2023.