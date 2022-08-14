جولة الدوريات الأوروبية.. صدمة برشلونة ومان يونايتد.. وفوز كبير لميلان وسان جرمان

شهدت الدوريات الأوروبية أمس مفاجآت كبيرة جدا، حيث أهدر برشلونة نقطتين في افتتاح موسمه ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله أمام رايو فايكانو سلباً ضمن منافسات المرحلة الأولى على ملعبه في كامب نو السبت. وهذه المرة الثالثة تواليًا التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه، حيث انتهت المواجهتان الاخيرتان بفوز رايو فايكانو 1-صفر. ويضع برشلونة آمالاً كبيرة على الموسم الحالي بعدما كان نجم سوق الانتقالات الصيفي من دون منازع، وبالتالي يأمل في ان تساهم التعاقدات الجديدة على سد الفجوة مع ريال مدريد بعد أن أنهى الموسم الماضي متخلفًا بـ13 نقطة.

وأبرم النادي الكاتالوني سلسلة من التعاقدات اللافتة بينها المهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي وصل من بايرن ميونيخ الالماني، وشارك كأساسي في اللقاء الافتتاحي. وانضم أيضًا جناح ليدز يونايتد الإنكليزي البرازيلي رافينيا والعاجي فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي، فيما عزّز دفاعه بالتعاقد مع الفرنسي جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن، علما ان كونديه غاب عن اللقاء لعدم تسجيله بعد في قوائم "لا ليغا" بانتظار جمع ما يكفي من المال من أجل الامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني على النادي. وشهدت المباراة طرد بوسكيتس، ليحرم برشلونة من خدماته في المباراة المقبلة. وكان محظوظا برشلونة لتجنب الخسارة بعدما سجّل فايكانو هدفا عن طريق فالكاو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع قبل ان يعلن الحكم عن وجود تسلل في لحظات حبست انفاس عشاق بلاوغرانا.

إنجلترا

ألحق برنتفورد الخسارة الثانية توالياً بمانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إريك تن هاغ بنتيجة قاسية قد تزيد من الضغوطات على الأخير الذي استلم قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الماضي خلفا للالماني رالف رانغنيك. وبعد سقوطه في الاختبار الرسمي الاول على يد برايتون 1-2، واجه تن هاغ كابوساً آخر، إذ تلقى فريقه أربعة اهداف في 25 دقيقة فقط من الشوط الأول.

وتناوب كل من بيليندا جوشوا داسيلفا (10) والدنماركي ماتياس يانسن (18) وبن مي (30) والفرنسي براين مبومو (35) على تسجيل الاهداف الاربعة وسط فرحة هيستيرية في ملعب غريفين بارك. وهذه المرة الثالثة التي تتلقى فيه شباك يونايتد اربعة اهداف في الشوط الاول من مباراة ضمن الدوري بعد توتنهام في اكتوبر 2020 وليفربول في اكتوبر 2021.

فرنسا

واصل نادي باريس سان جرمان عروضه القوية محققاً فوزه الثاني على التوالي عندما فاز 5-2 على ضيفه مونبلييه بينها ثنائية للنجم البرازيلي نيمار، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت تعادلاً صعباً لموناكو أمام رين 1-1. وسجّل ثلاثية فريق العاصمة المالي فالايي ساكو (39 خطأ في مرماه)، نيمار (43 من ركلة جزاء، و51)، وكيليان مبابي (69)، فيما أحرز التونسي وهبي الخزري هدف مونبلييه الوحيد (58). وبهذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي مونبلييه ثامناً مع ثلاث نقاط.

إيطاليا

استهل نادي ميلان حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على ضيفه أودينيزي 4-2 ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي في كرة القدم، فيما حقق غريمه إنتر فوزاً في الأنفاس الأخيرة على ليتشي 2-1. وعلى ملعب سان سيرو، تناوب على تسجيل رباعية ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز (12 من ركلة جزاء)، الكرواتي أنتي ريبيتش (15 و68)، والإسباني إبراهيم دياس (46)، فيما أحرز البرازيلي رودريغو بيكاو (2) والمغربي آدم ماسينا (45+4) هدفي الضيوف. وبهذا الفوز الافتتاحي، خطف ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، فيما بقي أودينيزي خالي الوفاض.