سيتي وأرسنال بالعلامة الكاملة بعد جولتين من الدوري الممتاز

تابع مانشستر سيتي حامل اللقب بدايته القوية وحقّق فوزًا عريضًا على حساب بورنموث 4-صفر في المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي لكرة القدم، وانضم اليه في الصدارة أرسنال الفائز على ليستر سيتي دون متاعب 4-2 اليوم..

وتشارك سيتي وارسنال صدارة ترتيب "بريميرليغ" بست نقاط بالعلامة الكاملة مع افضلية الاهداف لسيتي، فيما اهدر ليدز يونايتد فرصة الالتحاق بركب المتصدرين بعد تعادله امام ساوثمبتون 2-2 ليخفق في تحقيق فوزه الثاني تواليًا.

على ملعب الاتحاد، حقّق سيتي مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا انتصاره الثاني من مباراتين بعد فوزه في المرحلة الاولى على وست هام بهدفين سجلهما الوافد الجديد النرويجي إرلينغ هالاند.

وسجّل لـ "سيتيزنس" اهدافه كل من الالماني إلكاي غوندوغان (19)، البلجيكي كيفن دي بروين (31)، فيل فودن (37) والكولومبي جيفرسون ليرما خطأ في مرماه (79). وفي ملعب الامارات، قاد البرازيلي غابريال جيزوس أرسنال الى مواصلة بدايته القوية هذا الموسم بفوزه على حساب ليستر 4-2.

وسجّل جيزوس هدفي فريقه في الشوط الاول (23 و35)، محرزا اول اهدافه الرسمية منذ انتقاله الى صفوف الفريق الللندني قادما من مانشستر سيتي خلال الصيف، فيما أضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثالث (55) بعدما كان الفرنسي ويليام صاليبا قلّص النتيجة لليستر بعدما سجّل هدفا في مرمى فريقه (53).

وبعدما قلّص جيمس ماديسون النتيجة مرة اخرى لليستر (74)، قضى على آماله ارسنال سريعا بهدف للبرازيلي غابريال مارتينيلي الذي سجّل هدفه الثاني هذا الموسم (75). ورفع ارسنال رصيده الى ست نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع سيتي فيما يملك ليستر في رصيده نقطة يتيمة عقب تعادله في المرحلة الاولى امام برنتفورد 2-2 في بداية مخيّبة لبطل عام 2016.