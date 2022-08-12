سان جرمان مهتم براشفورد.. ومان يونايتد يرفض رحيله

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليوم أن نادي باريس سان جرمان مهتم بالحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي ماركوس راشفورد، فيما أكد مدرب الأخير الهولندي إريك تن هاغ أن مهاجمه "سيبقى في يونايتد". وقالت الصحيفة إن المدير الرياضي في فريق العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس اجتمع بمدير أعمال اللاعب البالغ 24 عاماً.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2023، غير أن فريق "الشياطين الحمر" يملك حق تمديده لعام إضافي، علماً أن اللاعب كان أعلن مؤخراً رغبته البقاء في صفوف الفريق الذي تكوّن فيه. وشهد مستوى راشفورد تراجعاً الموسم الماضي، ما أدى إلى استبعاده من صفوف منتخب انكلترا.

ردّ تن هاغ على الشائعات حيال مستقبل راشفورد مؤكداً في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام برنتفورد في الدوري "هو أكثر من أي وقت مضى جزء من خططنا (لهذا العام) وسيبقى في مانشستر يونايتد".

وأضاف "هو فعلاً مهم، لقد رأيته منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا. أنا سعيد منه ولا أريد أن أخسره". وكان مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه ألمح في مؤتمر صحافي الخميس إلى نية الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصاً بعد انتقال أرنو كاليمويندو إلى صفوف رين، وإمكانية رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي غير المرغوب به. وقال غالتييه "نأمل في قدوم مهاجم آخر لا سيما في ظل البرنامج المزدحم حتى تاريخ 15 نوفمبر ثم نهائيات كأس العالم".

في المقابل، لن يكون سهلاً على مانشستر يونايتد التخلي عن راشفورد، لا سيما أن النادي يبحث بدوره عن التعاقد مع مهاجم أو اثنين في حال رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.