ريال مدريد يصل إلى اللقب الأوروبي الـ "21".. وبنزيمة يتفوق على راؤول

أضاف ريال مدريد الإسباني ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقباً جديداً قياسياً الى سجلهما الحافل، وذلك بإحرازهما الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر أمس في هلسنكي. ويُدين ريال بهذا التتويج الذي أضافه الى ألقابه أعوام 2002 و2014 و2016 و2017، الى النمسوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً. وبهذا وصل الريال إلى اللقب الأوروبي الـ21، منها 14 في الأبطال وخمسة في السوبر وأيضا لقبين في الدوري الأوروبي.

وبعدما بات في مايو أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أصبح أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي يحرز الكأس السوبر القارية للمرة الرابعة أيضاً، منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني جوزيب غوارديولا. وسبق لأنشيلوتي أن أحرز الكأس السوبر مع النادي الملكي في مروره الأول عام 2014 وقبلها مع ميلان عامي 2003 و2007.

كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة (1992 و1997 و2009 و2011 و2015) وميلان (1989 و1990 و1994 و2003 و2007). وبإحرازه الكأس القارية، يبدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة معولاً على عامل الثبات في مسعاه للاحتفاظ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة هلسنكي المواجهة الأولى بين ريال وفرانكفورت الفائز الموسم الماضي بلقب "يوروبا ليغ" على حساب رينجرز الاسكتلندي ليحرز لقبه القاري الأول منذ 42 عاماً، منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3، ليحرز اللقب للمرة الخامسة توالياً.

وخلافاً لريال الذي يبدأ حملته المحلية في نهاية الأسبوع الحالي، انطلق موسم فرانكفورت قبل اسبوعين بمشاركته في الدور الاول من كأس المانيا قبل ان يخوض اولى مبارياته في "بوندسليغا" حيث سقط سقوطاً مدوياً على أرضه امام بطل المواسم العشرة الماضية بايرن ميونيخ 1-6.



بنزيمة يتفوق على راؤول

وبعد تسديدة جميلة لفينيسيوس جونيور حولها الحارس كيفن تراب الى ركنية، افتتح ريال التسجيل من كرة ثابتة بعدما وصلت الى رأس بنزيمة ومن بعده الى رأس كازيميرو الذي حولها لتجد ألابا، فأودعها الشباك (37). وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم بدأ ريال الثاني بفرصة خطيرة جداً لفينيسيوس جونيور تألق تراب في صدها (55)، قبل أن يعاند الحظ كازيميرو الذي اصطدمت تسديدته الصاروخية بالعارضة (61). وأثمرت محاولة النادي الملكي عن هدف ثانٍ في الدقيقة 66 بطله بنزيمة الذي وصلته الكرة بتمريرة من الجهة اليسرى عبر فينيسيوس جونيور، فأطلقها من مشارف المنطقة الى يمين تراب الذي لمسها من دون أن يتمكن من صدها.

وبهدفه الـ324 بقميص ريال في جميع المسابقات، انفرد بنزيمة بالمركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي أمام راوول غونزاليس (323) وخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (450) وفق "أوبتا" للاحصاءات. وبذلك، احتفل الفرنسي بأفضل طريقة بأن يكون أكثر اللاعبين فوزاً بالكأس السوبر القارية (أربع مرات) مشاركة مع الإيطالي باولو مالديني والبرازيلي داني ألفيش.