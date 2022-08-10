مصر تفوز على الجزائر بنتيجة كبيرة في "سلة إفريقيا للسيدات"

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات فوزا عريضا على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 98/44 في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم ضمن منافسات الدور ربع نهائي في البطولة الأفريقية للمرحلة السنية تحت 18 سنة. وبدأ منتخب مصر المباراة بشكل قوي للغاية، ونجح في إنهاء الفترة الأولى لصالحه متفوقًا بنتيجة 28/13، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه بنتيجة 50/31.

وفي الفترة الثالثة واصل منتخب مصر تفوقه وتمكن من إنهائها لصالحه بنتيجة 70/38، ولم يتغير الأمر كثيرًا في الفترة الرابعة حيث واصل منتخبنا تقديم أدائه القوي ليتمكن من إنهائها لصالحه بنتيجة 98/44. بهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية، وينتظر الفائز من تنزانيا ومدغشقر لمواجهته غدًا في الدور نصف النهائي.