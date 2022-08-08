نجم التنس زفيريف يكشف إصابته بداء السكّري ويطلق مؤسسة لمكافحة المرض

تحدّث لاعب كرة المضرب الألماني المصنف ثانياً عالمياً ألكسندر زفيريف (25 عاماً) عن كيفية تعامله مع داء السكّري الذي أصيب به مذ كان في الثالثة والنصف من عمره، في مقابلة مطولة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أمس. وكان زفيريف قد أعلن السبت عبر حسابه على إنستاغرام أنه مصاب بمرض السكري مذ كان طفلاً، معلناً إنشاء مؤسسته، "مؤسسة ألكسندر زفيريف"، من أجل مكافحة هذا المرض.

وكتب الألماني أن "السادس من أغسطس 2022 هو يوم خاص جداً بالنسبة لي ولعائلتي. اليوم ولدت مؤسسة ألكسندر زفيريف رسمياً، لمساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأولى ومساعدة الناس على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني من خلال عيش حياة صحية ونشيطة".

وفي اليوم نفسه، قال زفيريف في مقابلة مع قناة "أر تي أل" أنه قرر إطلاق هذه المؤسسة التي تتخذ من هامبورغ (مسقط رأسه) مقراً لها، مع شقيقه ميشا زفيريف "لنظهر للعالم أنه لا ينبغي وضع حدود بسبب هذا المرض".

وشرح حامل ذهبية أولمبياد طوكيو الذي شُخّص بالإصابة بمرض السكري في سن الثالثة والنصف، كيف تعامل مع هذا المرض، في مقابلة مطوّلة مع "ليكيب" الفرنسية الإثنين.

وقال زفيريف "أحمل جهاز قياس سكر الدم في كيس المضارب خاصتي. (ايه تي بي) تسمح لي باستخدامه، وأفحص نفسي كل ما انتقلت إلى الجانب الآخر من الملعب. لا أملك مضخة أنسولين، أنا أقوم بحقن بنفسي. لدي دائماً قلم الأنسولين معي".

في المقابل أشار الألماني في المقابلة مع "أر تي أل" إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيشارك في بطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق في 29 الحالي.