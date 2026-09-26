خبر سار لمرضى السكري من النوع الثاني: قريباً إبرة إنسولين تؤخذ أسبوعياً

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء "أونسويك" (Onswik) من إنتاج شركة "إيلي ليلي"، وهو إنسولين قاعدي يؤخذ مرة واحدة أسبوعياً للبالغين المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ويمنح هذا الدواء المرضى بديلاً عن حقن الإنسولين طويل المفعول اليومية، حسب نيويورك بوست امس.

ويشار إلى أن "أونسويك"، المعروف كيميائياً باسم "إنسولين إفسيتورا ألفا-غوبي"، مخصص للاستخدام إلى جانب النظام الغذائي والتمارين الرياضية للسيطرة على ارتفاع سكر الدم.

وبحسب الشركة المصنعة، يمكن للعلاج الأسبوعي أن يقلل عدد الحقن بأكثر من 300 حقنة سنوياً مقارنة بالإنسولين القاعدي اليومي.

وقالت "إيلي ليلي" إن "أونسويك" سيتوفر في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة في شكل قلم KwikPen (قلم حقن جاهز للتعبئة ويُستخدم لمرة واحدة) معبأ مسبقاً بتركيزين: 500 وحدة لكل مليلتر، و1000 وحدة لكل مليلتر.

واستندت الموافقة التنظيمية إلى تجربة في مرحلة متقدمة شملت أكثر من 3400 بالغ مصاب بالسكري من النوع الثاني في أربع دراسات، وقد حقق "أونسويك" الهدف الرئيسي في كل دراسة، إذ أظهر انخفاضات في "A1C"، وهو مقياس لسكر الدم، لم تكن أقل فعالية من الإنسولينات القاعدية اليومية "غلارجين".

و"إنسولين غلارجين"، الذي يباع تحت علامات تجارية، مثل "لانتوس" من "سانوفي" و"اساجلار" من "إيلي ليلي"، هو إنسولين طويل المفعول مصنع يستخدم للسيطرة على سكر الدم لدى مرضى السكري من النوعين الأول والثاني.

وحذرت "إيلي ليلي" من أن "أونسويك" لا ينبغي استخدامه لدى مرضى السكري من النوع الأول بسبب زيادة خطر انخفاض سكر الدم الشديد، أو ما يعرف بهبوط سكر الدم الخطير.

ويشار إلى أن "أونسويك" قد حصل في السابق على موافقات تنظيمية في أوروبا واليابان والمكسيك.