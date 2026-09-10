التمر ومرضى السكري.. أفضل الأنواع والكمية المناسبة لتناوله

يُعتبر التمر من الأغذية التي تحظى بمكانة خاصة على موائد كثير من الدول العربية، لكن مذاقه الحلو واحتواءه الطبيعي على السكريات يثيران تساؤلات لدى مرضى السكري: هل يمكن لمريض السكري تناول التمر؟

وما أفضل أنواع التمر لمرضى السكري، وما الكمية المناسبة التي لا تسبب ارتفاعاً كبيراً في سكر الدم؟

الكمية أهم من نوع التمر

بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي، يمكن لمرضى السكري تناول التمر باعتدال، رغم احتوائه على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. كما يحتوي التمر على الألياف، التي قد تساعد على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما قد يحد من الارتفاع السريع في مستوى سكر الدم بعد تناوله.

ويختلف المؤشر السكري للتمر باختلاف الصنف ودرجة النضج والحجم، وتشير بعض الدراسات إلى أن عدداً من أصناف التمر يتمتع بمؤشر سكري منخفض إلى متوسط.

ومع ذلك، تظل الكمية المتناولة عاملاً مهماً في تحديد تأثير التمر في مستوى السكر في الدم.

لذلك، لا يعتمد اختيار أفضل تمر لمرضى السكري على نوع التمر وحده، بل على حجم الحبة والكمية الإجمالية من الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص، فمعظم أصناف التمر تحتوي على السكريات الطبيعية، وتزداد كمية الكربوهيدرات التي يحصل عليها الشخص كلما زاد عدد الحبات أو كان حجمها أكبر.

وتشير دراسات تناولت أصنافاً مختلفة من التمر إلى وجود اختلافات في تأثيرها في مستويات سكر الدم.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تمر الخلاص سجّل مؤشراً سكرياً منخفضاً لدى أشخاص مصابين بالسكري من النوع الثاني. لكن انخفاض المؤشر السكري لا يعني إمكانية تناول التمر بكميات غير محدودة.

كم حبة تمر يمكن لمريض السكري تناولها؟

يمكن أن تكون حبة أو حبتان من التمر كمية مناسبة كبداية ضمن وجبة أو وجبة خفيفة، مع احتسابهما ضمن إجمالي الكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي.

وتختلف الكمية المناسبة من شخص إلى آخر بحسب حجم حبة التمر، والنظام الغذائي المتبع، ومستوى ضبط السكري، والأدوية المستخدمة.

ومن الأفضل تناول التمر ضمن وجبة متوازنة أو مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية، مثل المكسرات أو الزبادي غير المحلى، بدلاً من تناول كميات كبيرة منه منفرداً.

وقد يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين أو الدهون الصحية على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما قد يساهم في الحد من الارتفاع السريع في مستوى سكر الدم بعد تناول التمر.

ومع ذلك، تبقى الكمية الإجمالية من التمر والكربوهيدرات المتناولة عاملاً أساسياً في التحكم بمستويات السكر لدى مرضى السكري.