37% لا يعرفون أنهم مرضى ..1 من كل 6 أشخاص في الشرق الأوسط مصاب بالسكّري

لم يعد مرض السكري مجرد مشكلة صحية فردية، بل أصبح تحديا للصحة العامة وأنظمة الرعاية الصحية، نظرا لما يترتب عليه من مضاعفات صحية واقتصادية واجتماعية، وما يتطلبه من متابعة طبية مستمرة وتغيير في أنماط الحياة.

وبمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، الذي يصادف غداً 14 نوفمبر، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي بهذا المرض المزمن، وتكثيف جهود الوقاية والكشف المبكر، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين به، في ظل تزايد أعداد المرضى في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في المنطقة العربية التي تواجه تحديات صحية متنامية مرتبطة بانتشار السكري وارتفاع معدلات الإصابة به.

وكانت بيانات الاتحاد الدولي للسكري، الواردة في الطبعة الحادية عشرة من أطلس السكري لعام 2025، قد كشفت عن حجم مقلق لانتشار المرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقد بلغ عدد البالغين المصابين بالسكري في المنطقة نحو 84.7 مليون شخص خلال عام 2024، أي ما يقارب شخصا واحدا من بين كل ستة بالغين، فيما تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 163 مليون شخص بحلول عام 2050.

وتشير البيانات إلى أن المنطقة تسجل أعلى معدل انتشار للسكري بين مناطق العالم، إذ يبلغ معدل الانتشار المعياري حسب العمر 17.6 في المئة، كما أن نحو 37.2 في المئة من المصابين لا يعلمون بإصابتهم بالمرض.

وعلى مستوى الدول العربية، تتصدر مصر قائمة الدول من حيث عدد المصابين، بنحو 13.2 مليون شخص، تليها السعودية بنحو 5.34 مليون، ثم الجزائر بنحو 4.76 مليون شخص.

وترتبط زيادة انتشار مرض السكري من النوع الثاني بمجموعة من العوامل، أبرزها تغير أنماط الحياة، وقلة النشاط البدني، والاعتماد المتزايد على الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، إلى جانب ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة.

كما تسهم العوامل الوراثية والتقدم في العمر في زيادة احتمالات الإصابة، فضلا عن بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تحد من فرص الحصول على الغذاء الصحي أو ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

وتواجه المجتمعات العربية تحديات إضافية، من بينها انتشار أنماط الحياة التي تعتمد على الجلوس لفترات طويلة، واستخدام السيارات في التنقل، وقلة ممارسة الرياضة، إلى جانب ضعف الإقبال على الفحوص الدورية لدى بعض الفئات.

وتكمن الخطورة في أن مرض السكري من النوع الثاني قد يتطور لسنوات دون ظهور أعراض واضحة، الأمر الذي يجعل الكشف المبكر عاملا أساسيا في الحد من مضاعفاته.

وتعمل الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المحلية والدولية، على تعزيز برامج التوعية بمرض السكري، من خلال حملات الفحص المجاني، وتنظيم الندوات والمحاضرات الطبية، ونشر المعلومات الصحية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتشهد مناسبة اليوم العالمي للسكري كل عام تنظيم أنشطة توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف التعريف بأعراض المرض وعوامل الخطورة وسبل الوقاية، وتشجيع الأفراد على قياس مستويات السكر في الدم وإجراء الفحوص اللازمة، خصوصا لمن لديهم عوامل تزيد من احتمالات الإصابة.

وفي إقليم شرق المتوسط، الذي يضم عددا من الدول العربية، طورت المنظمة منهجا للتثقيف العلاجي لمرضى السكري، يهدف إلى تزويد المصابين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المرض، وفهم العلاج، والالتزام بالإرشادات الطبية، والتعامل مع التحديات اليومية المرتبطة به.

وعلى الرغم من أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة، فإن الإصابة به لا تعني عدم القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية. فمع التشخيص المبكر والالتزام بالخطة العلاجية واتباع نمط حياة صحي، يستطيع كثير من المصابين التحكم بمستويات السكر والحد من المضاعفات.

ويبدأ التعايش مع المرض بفهم طبيعته، ومعرفة نوع السكري المصاب به الشخص، والالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الأدوية أو الأنسولين، وعدم تغيير الجرعات أو إيقاف العلاج دون استشارة طبية.

كما يمثل الغذاء الصحي أحد أهم عناصر السيطرة على المرض، من خلال تناول وجبات متوازنة تحتوي على الخضراوات والألياف والبروتينات المناسبة، وتقليل السكريات المضافة والمشروبات المحلاة والدهون غير الصحية، مع الانتباه إلى كميات الطعام ومواعيد الوجبات.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، مع اختيار الأنشطة المناسبة للحالة الصحية والعمر، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة.

ويحتاج المصابون أيضا إلى متابعة دورية لمستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول، وإجراء فحوص العين والكلى والقدمين، للكشف المبكر عن أي مضاعفات محتملة والتعامل معها في الوقت المناسب.

ولا يقل الدعم النفسي والاجتماعي أهمية عن العلاج الطبي، إذ قد يشعر بعض المرضى بالقلق أو الإرهاق نتيجة متطلبات المتابعة اليومية، ولذلك فإن دعم الأسرة وتفهم المحيطين وتوفير التثقيف الصحي يساعد على تعزيز الالتزام بالعلاج وتحسين جودة الحياة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية من السكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره ممكنة في كثير من الحالات من خلال تعديل نمط الحياة، في حين يتطلب السكري من النوع الأول علاجا بالأنسولين، ولا توجد حتى الآن وسائل معتمدة للوقاية من ظهوره.