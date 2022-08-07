إشبيلية يقدم "طوق نجاة" إلى نجم ريال مدريد السابق

أعلن نادي إشبيلية اليوم عن توصله الى اتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو للموسمين المقبلين، بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعبًا حرًا منذ أواخر يونيو الفائت بعد نهاية عقده مع ريال مدريد. وجاء في بيان للنادي الأندلسي على موقعه الرسمي "توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو ليصبح لاعب الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا في هذه النافذة".

وتابع "المهاجم موجود في إشبيلية ليخضع للفحص الطبي الاثنين. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع على عقد للموسمين المقبلين" بعد أن انتهى الذي يربطه مع النادي الملكي في 30 يونيو الفائت. وهذه الصفقة الثالثة لإشبيلية، رابع الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير الايسر أليكس تيليس الذي وصل على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانكليزي.

وسيلتقي إيسكو مجددًا بالمدرب خولن لوبيتيغي الذي أشرف عليه في منتحب إسبانيا (2016-2018) وفي ريال مدريد (2018). ولم يعد ضمن مخططات المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي لم يستعن به كثيرًا الموسم الماضي فضلا عن الاصابات في ظهره واكتفى بـ17 مباراة، بينها ثلاث فقط أساسيًا.

لكنه كان لاعبًا محوريًا في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي صنع التاريخ عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليًا بين 2016 و2018.

سبق لإيسكو الذي حصد عام 2012 جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عامًا، أن أعلن في مايو الفائت أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد تسع سنوات في العاصمة حقق خلالها 19 لقبًا بينها ثلاثة في الدوري المحلي (2017، 2020 و2022) وخمسة في دوري أبطال أوروبا (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).