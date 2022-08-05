بعد 12 صفقة جديدة.. مدرب في الدوري الانجليزي: لم ننته بعد

سيتوجه نوتنجهام فورست لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم السبت بفريق جديد تماما بعد التعاقد مع 12 لاعبا لكن المدرب ستيف كوبر، أكد " لم ننته بعد". وبين أن النادي جاهز لعقد صفقات أخرى، قبل خوض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 23 عاما. وأعاد فورست، الذي تغلب على هدرسفيلد تاون في ملحق الترقي ليصعد لدوري الأضواء، بناء فريق تضرر بشدة بعد رحيل لاعبين مخضرمين مثل برايس سامبا ولويس جرابان وتوبياس فيجيريدو بالإضافة إلى مغادرة خمسة لاعبين على سبيل الإعارة.

وانضم لاعب الوسط جيسي لينجارد في صفقة انتقال مجاني ووصل الحارس دين هندرسون على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد بينما حطم فورست أيضا رقمه القياسي في سوق الانتقالات لضم مهاجم نيجيريا تايو أونيي من أونيون برلين مقابل 17 مليون جنيه إسترليني (20.67 مليون دولار).

وقال كوبر للصحفيين أمس "أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التعاقدات. بصراحة كنت أرغب في الاحتفاظ بعدد كبير من اللاعبين من تشكيلة العام الماضي مع إضافة بعض العناصر المطلوبة للمنافسة على أعلى المستويات لكن الأمور لم تسر على هذا النحو. ولم يكن لدينا أي بديل سوى إجراء هذه التغييرات الكبيرة وسنستمر في القيام بذلك". وهبط فورست بطل أوروبا السابق من دوري الأضواء في 1999. وانضم إلى بورنموث وفولهام اللذين صعدا مباشرة للدوري هذا الموسم.