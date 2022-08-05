الأهلي ينسحب من بطولتي الكأس ويستكمل الدوري المصري بـ"الناشئين"

قرّر نادي الاهلي أمس الانسحاب من كأس مصر والسوبر، وكذلك استكمال منافسات الدوري المصري لكرة القدم باللاعبين الناشئين والعائدين من الاصابة اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية المتكررة بحقه.

وكان الاهلي تعادل سلبًا مع ضيفه فاركو الاربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين، في لقاء شهد إلغاء هدف له بداعي التسلل قبل قرابة عشرين دقيقة من النهاية بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

ويحتل الاهلي المركز الثالث في الدوري على بُعد 10 نقاط من غريمه التاريخي الزمالك حامل اللقب قبل ست مراحل من النهاية، ولديه مباراة مؤجلة امام الاسماعيلي.

وأصدر مجلس إدارة الاهلي عقب اجتماعه بيانًا من عدة مقررات جاء فيه أنه قرر "استكمال مباريات الدوري المصري بالناشئين، واللاعبين العائدين من الاصابة".

وتابع "المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها" بالاضافة الى "إيقاف حكم الـ+في ايه آر+ في مباراة الأهلي الأخيرة" الدولي محمود عاشور "لحين التحقيق معه عما بدر منه". كما أعلن النادي المتوج 42 مرة بلقب الدوري (رقم قياسي) "عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر-السوبر المصري) لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي".