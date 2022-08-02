كأس سوبر لوسيل يجمع بين بطلي السعودية ومصر في 9 سبتمبر

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الإثنين أن استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطلي الدوريين السعودي والمصري لكرة القدم في التاسع من سبتمبر المقبل.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي «تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر القادم، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة».

وأضاف «نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دوراً هاماً خلال البطولة، كما سيترك إرثاً دائماً لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر «تشكّل إقامة هذه المباراة على أرضية استاد لوسيل فرصة مثالية لاختبار جاهزيته، والارتقاء بالخطط التشغيلية التي أعددناها للحدث المرتقب».