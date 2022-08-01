فابريغاس ينضم لنادي في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا

المصدر: وكالات

انضم سيسك فابريغاس لاعب وسط برشلونة وأرسنال وتشيلسي السابق لنادي كومو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم في صفقة انتقال مجاني اليوم الاثنين لمدة عامين.

وأصبح الدولي الإسباني السابق لاعبا حرا بعد أن رحل عن موناكو الفرنسي في نهاية الموسم الماضي.

واحتل كومو المركز 13 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي الموسم الماضي بعد صعوده من الدرجة الثالثة في 2020-2021.

وأعلن كومو وصول اللاعب البالغ عمره 35 عاما في مقطع فيديو على انستجرام كتب تحته "كل الشائعات صحيحة".

وكان فابريغاس ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2010 وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي.

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