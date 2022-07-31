رسمياً.. نجم الأهلي المصري يرحل إلى الدوري القطري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن نادي قطر القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون، لاعب فريق الأهلي المصري.

وكتب نادي قطر على حسابه الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم «السلطان بدر بانون قطراوي».

وأضاف النادي أن مدة التعاقد مع بانون (28 عاما)، تبلغ ثلاثة مواسم، ليظل مدافعا عن ألوان النادي حتى عام 2025، دون أن يكشف النقاب عن قيمة الصفقة.

وكان بانون انتقل إلى الأهلي في نوفمبر قبل الماضي 2020، قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي، بقيمة تصل لمليون ونصف المليون دولار، حيث توج نجم منتخب المغرب مع الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

يشار إلى أن بانون غاب عن الملاعب قرابة 6 أشهر بسبب تعرضه لمضاعفات من إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في 12 مباراة فقط مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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