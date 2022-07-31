الاتحاد الدولي يختار امرأة مصرية ضمن حكام كأس العالم

المصدر: وكالات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم المساعد الدولي يارا عاطف ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما.

وأعلن المركز الإعلامي للاتحاد الكرة المصري تلقيه إخطاراً من فيفا بهذا الأمر.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد «يعد اختيار المصرية يارا عاطف للتواجد في كأس العالم للناشئات استمرارًا لمسيرتها المتميزة، حيث ظهرت في أكثر من منافسة دولية كبرى مؤخرًا، أبرزها كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2023».

وتستضيف الهند كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، في الفترة بين 11 و30 أكتوبر المقبل، ويشارك في البطولة 16 منتخبًا بينها ثلاثة منتخبات أفريقية، هي نيجيريا، المغرب وتنزانيا.

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