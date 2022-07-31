نجم الأهلي المصري ينضم إلى سموحة في صفقة انتقال حر

المصدر: وكالات

أنهى مجلس إدارة نادي سموحة المصري، إجراءات التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد، إن النادي حسم بالفعل ضم جونيور أجايي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأضاف:«أجايي أنهى ارتباطه مع النصر الليبي والذي كان لمدة ستة أشهر فقط وحصلنا على توقيعه في صفقة انتقال حر».

وسبق لأجايي اللعب للأهلي المصري قبل الانتقال إلى النصر الليبي.

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