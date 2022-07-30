لابورتا يؤكد عودة ميسي إلى برشلونة

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى ناديه السابق، رغم الأجواء التي أحاطت بطريقة رحيله إلى باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وتحدث رئيس برشلونة عن لاعب الفريق السابق لصحيفة ماركا الإسبانية عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وعودته المحتملة للفريق عقب انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وقال: "إنه طموح لدي كرئيس وأود أن يحدث، لقد كنت أحد المسؤولين عن تلك النهاية التي أعتبرها مؤقتة".

وأكد أن "مرحلة ميسي في البرسا لم تنته كما أردنا جميعًا، لقد انتهت مشروطة بأسباب اقتصادية ولدينا دين أخلاقي، وفي هذا السياق نود أن ينهي مسيرته بقميص برشلونة وأن تصفق له الجماهير في الملاعب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news