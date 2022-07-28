برشلونة يتعاقد مع كوندي مقابل 55 مليون يورو

المصدر: وكالات

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي من اشبيلية.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام ذكرت أن برشلونة سيدفع 55 مليون يورو (55.82 مليون دولار) للحصول على خدمات قلب الدفاع البالغ عمره 23 عاما.

وقال برشلونة في بيان "ستعتمد إجراءات التعاقد النهائية مع اللاعب على اجتيازه الفحص الطبي والموافقة على بنود التعاقد".

وسعى تشيلسي عدة مرات للحصول على خدمات كوندي في فترة الانتقالات العام الماضي وذكرت تقارير أنه كان قريبا من الانضمام للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر قبل أن يظفر برشلونة بخدماته.

واحتل برشلونة، الذي تفوق أيضا على تشيلسي بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

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