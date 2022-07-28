الأهلي المصري: حسين الشحات خضع لجراحة ناجحة في غضروف الركبة

المصدر: وكالات

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إن حسين الشحات لاعب الفريق، خضع اليوم الخميس لجراحة في الغضروف الداخلي للركبة بنجاح بمستشفى إسباير بقطر.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس إن الشحات وصل إلى الدوحة أمس الأربعاء وخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء الجراحة اليوم.

وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أبو عبلة قد أكد إصابة الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت في 5 تموز/يوليو الجاري.

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