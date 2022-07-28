بطل العالم 4 مرات في الفورمولا-1 يقرر الاعتزال

المصدر: وكالات

أعلن الألماني سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتين بطل العالم أربع مرات من قبل، اليوم الخميس أنه سيسدل الستار على مسيرته في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأعرب أستون مارتين عن ثقته في أن فيتيل (35 عاما) سيمدد عقده مع الفريق، لكن السائق الألماني قرر إسدال الستار على مسيرته في نوفمبر المقبل.

وكشف فيتيل عن قرار الاعتزال في بودابست على هامش مشاركته في سباق جائزة المجر الكبرى مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فيتيل قوله اليوم الخميس «قرار الاعتزال كان من الصعب علي إتخاذه، لقد قضيت الكثير من الوقت في التفكير بشأنه».

وأضاف «في نهاية العام احتاج لقضاء المزيد من الوقت للتفكير مليا فيما سأركز عليه بعد ذلك».

وتوج فيتيل بأربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم مع ريد بول بين عامي 2010 و2013.

ولم تنجح تجربة فيتيل مع فيراري كما أن مسيرته مع أستون مارتين في الموسمين الماضيين لم يكتب لها النجاح.

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