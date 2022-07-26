الأهلي المصري يدعم صفوف فريق كرة السلة بالأميركي والتر هودج

المصدر: وكالات

اعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء انه تم التوصل لاتفاق بضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بداية من الموسم الجديد.

وقال خالد العوضي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن والتر هودج سينضم إلى صفوف فريق رجال كرة السلة بالأهلي لمدة موسم واحد.

وأضاف أن هودج يمثل إضافة مميزة لفريق السلة، والتعاقد معه جاء بناء على ترشيح من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.

وسبق للأميركي هودج الاحتراف في صفوف الزمالك المصري.

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