استدعاء 4 أشقاء لتشكيلة بطل أوروبا في كرة السلة

المصدر: وكالات

استُدعي نجم دوري كرة السلة الاميركي «أن بي أيه» يانيس أنتيتوكونمبو واشقاؤه الثلاثة الآخرين الثلاثاء، لتمثيل منتخب اليونان في كأس أوروبا وتصفيات كأس العالم هذا الصيف.

وفيما يلعب يانيس وثاناسيس مع ميلووكي باكس في دوري أن بي ايه، فإنّ الشقيقين الآخرَين أليكس يلعب مع فريق ويسكونسن هيرد في دوري الرديف الاميركي «ج ليغ» (الفريق الرديف لباكس)، وكوستاس هو لاعب حرّ منذ نهاية الموسم الماضي الذي خاضه مع ليون-فيلوربان الفرنسي.

منذ العام 2014، ارتدى يانيس (27 عامًا) قميص المنتخب اليوناني 49 مرة، وخاض ثاناسيس (30) 39 مباراة، وكوستاس (24) عشر مباريات دولية، بينما سيخوض الشقيق الأصغر، أليكس (20)، أول ظهور له مع منتخب بلاده.

وسيبدأ المنتخب اليوناني بطل أوروبا مرتين (1987 و2005) الذي يضمّ حاليا في تشكيلته 23 لاعبا بمن فيهم المجنس الاميركي تايلر دورسي (دالاس مافريكس)، في اغسطس المقبل، وسيواجه كلا من إسبانيا وجورجيا وبولندا وتركيا في مباريات ودية. ومن ثمّ سيستأنف مشواره في تصفيات مونديال 2023، بمواجهة صربيا، في 25 من الشهر نفسه وبلجيكا في الثامن والعشرين.

وستقام كأس أوروبا بين الاول والثامن عشر من سبتمبر المقبل في مدينة ميلانو الايطالية، حيث وقعت اليونان في المجموعة الثالثة الى جانب استونيا، اوكرانيا، بريطانيا، إيطاليا وكرواتيا.

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