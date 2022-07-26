صدمة في يوفنتوس.. بعد التعاقد مع بوغبا "اللاعب خارج التغطية"

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن يوفنتوس إصابة النجم الفرنسي العائد مؤخرا، بول بوغبا، ليتلقى "السيدة العجوز" صدمة غير متوقعة بإصابة الدولي الفرنسي وإمكانية حاجته إلى تدخل جراحي عقب انضمامه إلى صفوفه قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعاقد يوفنتوس مع بوجبا، هذا الصيف، قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

وأصدر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "بعد أن اشتكى من ألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوغبا لفحوصات إشعاعية كشفت عن إصابة في الغضروف المفصلي".

وأضاف: "في الساعات القليلة القادمة سيخضع لاستشارة متخصصة في جراحة العظام، لمعرفة مدى احتياجه لجراحة".

وتابع: "من أجل مواصلة العلاج، فهو لن يشارك الفريق في رحلته إلى دالاس".

وبناء عليه، تأكد غياب بوغبا عن مواجهة برشلونة، فجر الأربعاء، خلال الجولة التحضيرية للفريقين بالولايات المتحدة.

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