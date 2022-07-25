شاهد.. لاعبون وجمهور يرفضون ترك الملعب رغم ثوران بركان بجوار الاستاد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الياباني، مشهدً غير مألوف في عالم كرة القدم، إذ اندلع لهب بركان ساكوراجيما أثناء المباراة، دون أن تتأثر المباراة أو يظهر أي نوع من الهلع على الجماهير، لتُلعب المباراة حتى نهايتها دون أي أزمة.

واقيمت المباراة ضمن الجولة 18 من المسابقة بين كاجوشيما يونايتد فانراوري هاتشينوهي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، لكن ذلك لم يكن أهم ما في الأمر.

حيث انتشرت لقطات على موقع التواصل للمباراة تُلعَب بشكل طبيعي رغم ظهور أدخنة البركان واضحة في العنان.

,ثار بركان ساكوراجيما الواقع في جزيرة كيوشو في محافظة كاغوشيما اليابانية، أمس الأحد في حوالي الساعة 8:05 مساءً بالتوقيت المحلي وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA).

وأظهرت لقطات لحظة انفجار البركان خلال مباراة لكرة القدم كانت تقام في مدينة كاغوشيما، كما أظهرت لقطات أخرى من كاميرا مراقبة سحابة من الدخان والرماد تتصاعد من البركان.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حالة تأهب من المستوى الخامس وهو أعلى مستوى في البلاد، وطلبت من السكان إخلاء منازلهم، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

ووفقًا لوكالة ناسا، يعد ساكوراجيما أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان.

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الياباني، مشهدًا عجيبًا وغير مألوف في عالم كرة القدم. وذلك بعدما اندلع لهب بركان #ساكوراجيما أثناء المباراة، دون أن تتأثر المباراة أو يظهر أي نوع من الهلع على الجماهير، لتُلعب المباراة حتى نهايتها دون أي أزمة.pic.twitter.com/NTXby1QUPP — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) July 25, 2022

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