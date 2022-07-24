نادي الاتحاد السعودي يحتفل بالتعاقد مع نجم الزمالك: «المحارب الفرعوني بقى نمر» (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن نادي الاتحاد عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك اليوم الأحد.

وكتب الاتحاد على تويتر «المحارب الفرعوني بقى نمر» ونشر رسالة فيديو كتب في آخرها «طارق حامد اتحادي».

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت تقارير أنه انتقل بعقد لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ونافس الاتحاد بقوة على لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه اكتفى في النهاية بالحصول على المركز الثاني خلف الهلال البطل.

وبدأ الاتحاد استعداداته للموسم الجديد اليوم بقيادة البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير السابق.

وغاب حامد (33 عاما) عن أغلب فترات الموسم الجاري بسبب الإصابة، وذكرت تقارير مصرية أنه دخل في خلافات مع إدارة النادي قبل أن يوافق على التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الرحيل في الوقت الحالي.

ويشغل حامد مركز الوسط المدافع ويمتاز بقوة تدخلاته، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، وخرج من حسابات المدرب السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، لكنه سيأمل في استعادة تألقه والعودة لتمثيل بلاده.

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