كلوب يكشف عن دور محمد صلاح في تألق نونيز مع ليفربول

المصدر: أحمد طارق- دبي

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بتألق المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي سجل أربعة من الأهداف الخمسة التي أحرزها "الريدز" في شباك لايبزيج في مباراة ودية.

وأكد كلوب أن محمد صلاح لعب دوراً في تألق نونيز، وقال في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول "محمد صلاح مهد لداروين ركلة الجزاء في الدقيقة 48 التي سجل منها أول أهدافه معنا. كانت أمسية ممتازة له".

وأكد أن داروين نونيز "مهاجم مختلف لكنه جيد حقا".

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قد انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو أخرى كمتغيرات.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لفريق ليفربول في فترة التحضير للموسم الجديد، بعد ثنائية كريستال بالاس منذ أيام.

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