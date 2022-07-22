نانت الفرنسي يتعاقد مع المصري مصطفى محمد

المصدر: وكالات

أعلن نانت المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس توصله لاتفاق مع غلطة سراي التركي لاستعارة المهاجم المصري مصطفى محمد لموسم واحد مع إمكانية الشراء.

وقال النادي الفرنسي عبر موقعه على الإنترنت إن مصطفى محمد البالغ عمره 24 عاما وطوله 1.85 متر سيكمل تشكيلة نانت الهجومية.

وسيرتدي الدولي المصري القميص رقم 31 وسيلعب تحت قيادة المدرب الفرنسي أنطوان كومبواريه.

وانتقل المهاجم الشاب من الزمالك المصري إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني 2021 حيث سجل 17 هدفا في 57 مباراة مع النادي التركي.

وأنهى نانت الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري الفرنسي.

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