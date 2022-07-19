تسريبات صادمة للمصريين.. محمد صلاح ليس الأفضل في إفريقيا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت وسائل إعلام مصرية عن شعورها بإحباط شديد بعد التسريبات الأخيرة لاسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا الذي سيعلن عنه الخميس خلال حفل يقام في المغرب، مشيرة إلى ان النجم المصري محمد صلاح لن يظفر باللقب بعدما تصدر السنغالي ساديو ماني زميله السابق في ليفربول المنتقل الصيف الحالي إلى بايرن ميونيخ قائمة الترشيحات وتأهبه لصعود منصة التتويج أفضل لاعب في القارة السمراء.

وذكرت قناة صدى البلد المصرية بأن تسريبات تشير إلى حسم ماني سباق المنافسة على الجائزة التي يتنافس عليها سبعة نجوم كبار، هم: ساديو ماني ومحمد صلاح، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، الكاميروني كارل توكو إكامبي لاعب ليون، ومواطنه فنسنت أبو بكر لاعب النصر، والعاجي سيباستيان هالر مهاجم أياكس، السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

يذكر ان ماني حقق نجاحات ملفتة مع منتخب بلاده بعدما قاد السنغال للفوز بكأس أمم أفريقيا 2021 على حساب المنتخب المصري وقائده محمد صلاح، ولم يكتف بذلك بل وحرمه من الظهور في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وعلى الرغم من إخفاقاته مع المنتخب فقد حقق محمد صلاح في الموسم المنصرم إنجازات فردية وأرقام مهمة مع ناديه ليفربول أبرزها التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية وجائزتي الهداف وأفضل صانع في الدوري الإنجليزي الذي حل فيه ليفربول وصيفاً لغريمه مانشستر سيتي.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)

الكاميروني كارل توكو إكامبي (ليون)

العاجي سيباستيان هالر (أياكس)

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