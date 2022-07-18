ليفاندوفسكي يودّع زملاءه في بايرن ميونيخ متجهاً إلى برشلونة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

ودّع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، زملاءه في بايرن ميونيخ الألماني بشكل مؤثر، مع اقتراب حسم صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وبعد أسابيع من التكهنات بشأن بقاء ليفاندوفسكي في النادي البافاري، رغم رغبته في الرحيل، أعلن بايرن ميونيخ، أول من أمس، أخيراً عن توصله لاتفاق مع برشلونة بشأن القيمة المالية لصفقة انتقال هدافه البولندي. وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة «إنستغرام» لتبادل الصور، «أود أن أشكر زملائي وأعضاء الجهاز الفني وإدارة النادي، وكل من ساندني دائماً، وسهل مهمتنا نحو الفوز بالألقاب من أجل بايرن». وقضى ليفاندوفسكي ثمانية أعوام في بايرن ميونيخ، وفاز بلقب (البوندسليغا) في جميع هذه الأعوام، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن في 2020.

وحطم القناص البولندي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بـ(البوندسليغا)، وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.

وأشار ليفاندوفسكي: «فخور بما حققناه معاً، قبل كل شيء أريد أن أشكر الجماهير، لأنكم أنتم من جعلتم بايرن النادي الاستثنائي الذي هو عليه الآن». وأضاف «تشرفت بقضاء ثمانية أعوام رائعة مع هذا النادي وجماهيره، وسيبقى في قلبي إلى الأبد». وذكرت تقارير إعلامية أن ليفاندوفسكي (33 عاماً) سينضم لبرشلونة لأربعة أعوام، بعد التوصل لاتفاق مع بايرن بشأن الصفقة، التي تقدر قيمتها الأولية بنحو 45 مليون يورو.

فاز مع «البافاري» بالدوري الألماني 8 مرات وأبطال أوروبا مرة واحدة.

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