صفقة مهمة بين مانشستر يونايتد مع أياكس بـ 50 مليون يورو

المصدر: وكالات

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي للحصول من الأخير على خدمات المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، وفق ما أفاد الأحد «الشياطين الحمر».

وقال يونايتد في بيان «يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصل النادي لاتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس»، كاشفاً أن الصفقة ستحسم رسمياً بعد تجاوز الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب إضافة الى حصوله على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمة صفقة التعاقد مع الأرجنتيني البالغ 24 عاماً ستكلف يونايتد 50 مليون يورو.

وبات مارتينيس الذي انتقل لأياكس في صيف 2019 قادماً من نادي ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني بعقد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

وسيجتمع مارتينيس مجدداً بمدربه في أياكس الهولندي إريك تن هاغ الذي استلم مهام الإشراف على يونايتد اعتباراً من الموسم الحالي.

ويسعى يونايتد أيضاً الى ضم لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ المتمسك بالبقاء مع برشلونة الإسباني، رغم توصل الأخير لاتفاق بشأنه مع «الشياطين الحمر» وفق التقارير في إسبانيا وإنجلترا.

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