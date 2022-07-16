الأرجنتيني مارتينيز لاعب أياكس يتواجد في إنجلترا لإتمام صفقة انضمامه لمانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز مدافع فريق أياكس الهولندي لكرة القدم يتواجد في إنجلترا لإتمام صفقة انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبدأت وتيرة عملية إعادة البناء في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني إيريك تن هاج في التسارع، حيث أعلن النادي أمس الجمعة رسميا تعاقده مع كريستيان إريكسن وذلك بعد التعاقد مع الظهير الأيسر تايرل مالاسيا من فينورد الهولندي.

ووقع الدنماركي الدولي إريكسن عقدا لمدة ثلاثة أعوام، وتوجه مارتينيز في اليوم نفسه إلى مانشستر برفقة وكيل أعماله لإتمام صفقة الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم السبت.

كان أرسنال قد أبدى رغبته في ضم مارتينيز، لكن اللاعب بات بصدد الانتقال من أياكس إلى مانشستر يونايتد في صفقة قيمتها نحو 55 مليون دولار.

وسيخضع مارتينيز، الذي يتردد أنه سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام، للكشف الطبي في مانشستر قبل إنهاء إجراءات التأشيرة.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام قليلة وأن المدافع لن يسافر إلى أستراليا، التي تشهد آخر مباراتين وديتين لمانشستر قبل الموسم الجديد.

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