أنشيلوتي راضٍ عن تشكيلة ريال مدريد الحالية.. وهازارد في مركز جديد

المصدر: وكالات

أبدى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي رضاه عن التشكيلة الحالية لبطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستبعداً إجراء المزيد من التعاقدات هذا الصيف.

وسبق لريال أن ضم المدافع الألماني أنتونيو روديغر من دون مقابل نتيجة وصوله الى نهاية عقده مع تشلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو في صفقة قُدّرت بـ80 مليون يورو.

ويبدو أن هذين التعاقدين كافيان بالنسبة لأنشيلوتي وفق ما أفاد الخميس خلال مؤتمر صحافي تحضيراً لسفر الفريق الى الولايات المتحدة من أجل خوض جولة ودية، تجمعه بغريمه المحلي برشلونة وكلوب أميركا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

ورأى أنشيلوتي أن فريقه ليس بحاجة الى مزيد من اللاعبين رغم رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بايل وإيسكو، قائلاً "لا شيء أتحدث عنه بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول أن كل شيء انتهى".

وتابع "لن نتعاقد مع أحد. نحن في وضع جيد حيث نحن الآن"، مشيداً في الوقت ذاته بروديغر وتشواميني "التعاقدين الجديدين اللذين يجلبان معهما نوعية رائعة الى الفريق"، معتبراً "أن في مركزيهما، هما أفضل ما يمكن الحصول عليه في سوق الانتقالات. روديغر قلب دفاع رائع وتشواميني أيضاً. إنه شاب ويتمتع بالكثير من الإمكانات".

وأشار الى "أننا نستغل هذه الجولة (في الولايات المتحدة) من أجل مساعدتهما على التأقلم مع الفريق".

وكشف المدرب الإيطالي أنه مستعد لتجربة صانع الألعاب البلجيكي إدين هازارد في مركز المهاجم حين يكون الهداف الفرنسي كريم بنزيمة بحاجة الى الراحة، مضيفاً "نحن نملك الكثير من الخيارات في هذا المركز. بنزيمة هو الخيار الأول لكن يجب الادراك بأنه سيكون موسماً غريباً، مختلفاً، مع إقامة كأس العالم (قطر 2022 في نهاية العام) في منتصفه، وعلينا بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى (لإراحة بنزيمة)".

وأردف "فكرتي هي أن نرى إدين في هذا المركز. نظراً الى نوعية هازارد وقدراته، قد يكون من الجيد بالنسبة لنا أن نختبره هناك (في مركز رأس الحربة). والأمر مماثل بالنسبة لـ(ماركو) أسنسيو".

ويبدأ ريال استعداداته للموسم بمواجهة من العيار الثقيل في 24 يوليو الحالي ضد غريمه برشلونة في لاس فيغاس قبل لقاء كلوب أميريكا بعدها بأربعة أيام في سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس في 31 منه في لوس أنجليس.

ورغم أن المباراة ودية استعدادية للموسم الجديد، أقر أنشيلوتي أن "الأمور لا تكون ودية أبداً في مواجهة برشلونة. أن نواجههم في وقت مبكر من الموسم هو أمر جيد أيضاً. سنسعى كلانا للفوز بالمباراة هنا وتقديم عرض جميل، كما الحال دائماً في المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة".

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