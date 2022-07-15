"الكوكب" يسخر من رونالدو.. وسعوديون يردون بقوة!

المصدر: محمد الحتو - دبي

غضبت جماهير سعودية من التغريدة التي نشرها نادي الكوكب -أحد أندية الدرجة الثانية- على حسابه في "تويتر" عن نفيه التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واعتبروها تقليلاَ من شأن أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال نادي الكوكب في تغريدته المثيرة للجدل: "بيان .. لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو ، اللاعب خارج حساباتنا تماما".

بيان :

لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو @Cristiano

اللاعب خارج حساباتنا تماما #الكوكب_فخر_الخرج pic.twitter.com/hpAO99TFKr — نادي الكوكب السعودي (@alkawkabfc) July 14, 2022

وتأتي التغريدة بعد ساعات من التقرير الصحافي الذي نشرته شبكة "سي إن إن" مؤكدة أن ناديا سعوديا دخل في مفاوضات لضم رونالدو، دون أن تكشف عن اسم النادي، مشيرة إلى أن العرض مغري جداً ويتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبا سنويا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).

وعلق مشجعون سعوديون على التغريدة بهجوم عنيف لكن ألطف الردود كانت من "أبو عبدالعزيز" بقوله: "التغريدة تشويه وأستخفاف في نادي الكوكب وتعكس مستوى العقلية التي تدير حساب النادي المذكور".

أما المشجع "سامي" فقال: "هابطين للدرجة الثانية وتغردون كذا"، وعلق "أسير": "مسوين تمويه عشان محد يخرب عليهم الصفقة".

يذكر أن رونالدو لم يحدد موقفه من البقاء أو الرحيل عن مانشستر يونايتد في وقت لم يسافر مع بعثة فريقه التحضيرية في آسيا.

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