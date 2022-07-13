المصري حسام البدري مدربا لفريق وفاق سطيف الجزائري

المصدر: وكالات

ذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء أن نادي وفاق سطيف توصل لاتفاق مع المدرب المصري حسام البدري لقيادة الفريق لمدة عامين.

وقال إبراهيم العرباوي المدير الرياضي لشركة وفاق سطيف لوكالة الأنباء الجزائرية إن الاتفاق تم رسميا مع مدرب منتخب مصر السابق (62 عاما) ليخلف الصربي داركو نوفيتش.

وأنهى سطيف الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الجزائري رغم وصوله للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا وخروجه أمام الأهلي المصري.

وأقيل البدري من تدريب مصر العام الماضي بعد انتقادات شديدة لتواضع الأداء رغم أنه لم يتعرض لهزيمة منذ تولي المنصب في 2019.

ودرب البدري الأهلي في ثلاث فترات وتوج معه بالدوري المصري الممتاز ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا 2012 ضمن ألقاب أخرى.

وخاض تجربتين خارج مصر مع المريخ السوداني وفاز معه بالدوري المحلي في 2011 كما درب أهلي طرابلس الليبي في 2013.

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