​ فابريجاس يرفض الانتقال لأندية إسبانية ولديه عروض من الإمارات

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي السابق، الإسباني سيسك فابريجاس لديه عروض من أندية في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في صفقة انتقال حر.

وقالت موقع "برشلونة نيوز" الاسباني أن اللاعب رفض عروض من أندية اسبانية بسبب العرض المالي المنخفض وأنه لديه عروض من خارج القارة الأوروبية من أمريكا والإمارات.

وكان نادي موناكو الفرنسي أعلن رحيل الإسباني فابريجاس عن صفوفه، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها مع الفريق بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

وعانى فابريجاس خلال الموسم الماضي 2022/2021 من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، إذ لعب 5 مباريات فقط بمختلف المسابقات.

وانضمّ فابريجاس إلى موناكو موسم 2019/2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ولعب 68 مباراة مع الفريق، أحرز من خلالها 4 أهداف وصنع 9 آخرين.

يجدر الإشارة إلى أن فابريجاس (35) عامًا لعب بصفوف نادي برشلونة الإسباني وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيينِ، وتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010، ولقبي كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012.

ونشر نادي موناكو بيانًا رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "يشكر النادي سيسك فابريجاس على 3 سنوات ونصف قضاها في النادي، ويتمنى له كلّ التوفيق في المستقبل".

وأضاف: " فابريجاس عنصر مهم في مجموعة موناكو، نقل بطل العالم عام 2010 خبراته لمجموعة الشباب في النادي، والّتي اكتسبها طوال مسيرته مع الأندية السابقة، مثل أرسنال وبرشلونة وتشيلسي".

وأكمل النادي في بيانه: "يحتفظ سيسك فابريجاس بمكانة خاصة داخل موناكو، لم يتوقف أبداً عن تشجيع زملائه في الفريق".

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