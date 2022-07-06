الزمالك يعرض التدخل في أزمة عبد الله السعيد ضد الأهلي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الزمالك أبدى استعداده للدفاع عن لاعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد ضد النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حصل على حكما قضائيا بالتحفظ على أموال عبد الله السعيد لحين سداد الغرامة المالية التي أقرتها لجنة التسوية والتحكيم الرياضي في اللجنة الاوليمبية المصرية بتغريم اللاعب مليوني دولار لإخلاله ببنود عقده مع الأهلي.

وقال الإعلامي محمد شبانه، إن نادي الزمالك أبدى استعدادا بالتدخل في أزمة عبد الله السعيد وتكليف فريقه القانوني لتولى حل أزمة تجميد مستحقات عبد الله السعيد، دون أن يخرج عن اللاعب ما يؤكد أو يرفض طلب إدارة الزمالك.

وأضاف شبانه خلال برنامجه "بوكس 2 بوكس" الذي يقدمه على قناة ETC "مبادرة مسؤولي الزمالك جاءت من خلال رغبة مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع اللاعب في الموسم الجديد".

وأشار: "المفاجأة أن عبد الله السعيد أكد للمقربين منه أن يرغب في اللعب للزمالك الموسم المقبل، ليُصبح هناك رغبة مشتركة من الطرفين في الارتباط، وما زاد من إصرار اللاعب على ارتداء قميص نادي الزمالك أزمته الأخيرة مع الأهلي، السعيد يسعى لنكاية الأهلي وجماهيره باللعب ضدهم بالقميص الأبيض".

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