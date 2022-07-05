مفاجأة.. ميسي يطلب العودة إلى برشلونة

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب العودة إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن ميسي لديه علاقة جيدة مع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، بعدما فازا بكل شيء معًا، مشيرة إلى أن لاعب باريس سان جيرمان اتصل بزميله السابق، وسأله عن أي إمكانية العودة إلى النادي الكتالوني.

وأشار إلى أن تشافي رد على ميسي بأنه مسرور من طلبه، لكن عليه التحدث إلى الرئيس خوان لابورتا، وأن الأخير من سيتصل به، موضحاً أن لابورتا لم يتصل بميسي حتى الآن.

وكان ميسي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده وفقًا لقانون اللعب النظيف.

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