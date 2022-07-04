كيسييه من ميلان الى برشلونة حتى 2026

المصدر: وكالات

انتقل لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه، الاثنين، بشكل رسمي الى برشلونة الإسباني بعقد حتى صيف 2026، وفق ما أفاد النادي الكاتالوني الذي حصل عليه من دون مقابل نتيجة انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي في بيان «توصل نادي برشلونة وفرانك يانيك كيسييه الى اتفاق بشأن انضمام اللاعب لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان»، مضيفاً «سيوقع اللاعب عقداً حتى 30 يونيو (حزيران) 2026 وستحدّد قيمة البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو».

وكانت صفقة انضمام العاجي الى فريق المدرب تشافي هرنانديس محسومة منذ مارس الماضي، بعدما أجرى الفحص الطبي الروتيني في لوغانو السويسرية.



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