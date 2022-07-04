تشيلسي يقدم مبلغ لا يمكن رفضه لضم دي ليخت من اليوفي

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن تشيلسي الإنجليزي اقترب من التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعدما رفع "البلوز" المقابل المادي لرقم لا يمكن رفضه.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، أن تشيلسي رفع عرضه لضم دي ليخت، إلى 80 مليون يورو، ليقترب من تقييم يوفنتوس للصفقة (90 مليون يورو).

وأشارت إلى أن يوفنتوس رفض العرض الأول من تشيلسي بشأن دي ليخت، والذي بلغ 40 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إدراج واحد من الثنائي تيمو فيرنر أو كريستيان بوليسيتش ضمن الصفقة.

وأكد الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، ماوريتسيو أريفابيني في وقت سابق هذا الأسبوع، أن دي ليخت يريد مغادرة الفريق الإيطالي هذا الصيف.

وكان المدافع الهولندي قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2019، نظير 85.5 مليون يورو، قادما من أياكس.

وينتهي عقد دي ليخت مع السيدة العجوز في صيف 2024، لكنه يرغب في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

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