أبوجبل يطالب النصر السعودي بإعادة العقود.. ويبحث عن عروض بديلة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت وسائل إعلام مصرية وسعودية أن الحارس الدولي ولاعب الزمالك الحالي، محمد أبو جبل، طلب من إدارة النصر السعودي تسليمه العقود التي سبق وأن وقع عليها في وقت سابق، بعد رفضه فكرة النادي بإعارته إلى ناد أخر بعد تراجع إدارة "العالمي"، بتفعيل عقد الحارس بحجة تراجع مستواه.

وأوضح التقارير الإعلامية أن محمد أبو جبل، يبحث في الفترة الحالية عن عروض جديدة ومناسبة، من كافة الأندية من أجل الانتقال إلى نادي آخر، عقب انتهاء عقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك، في الأيام المقبلة

وتلقى محمد أبو جبل، عروضا من أندية سعودية، اذ دخل ناديي الاتفاق والشباب السعوديين، في مفاوضات معه، من أجل إقناعه بالانضمام إلى أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن بمقابل مالي أقل بكثير مما عرضه النصر عليه.

وكان أبو جبل قد اتفق مع النصر السعودي على توقيع عقد احتراف لمدة موسمين مقابل مليوني دولار للموسم الواحد

كما أشارت بعض التقارير، أنه في حال فشلت المفاوضات بين وكيل اللاعب مع مسئولي الاتفاق والشباب، سيستقر محمد أبو جبل حينها على الانتقال إلى أي نادي داخل الدوري المصري الممتاز.

وأبدى ناديي فيوتشر إف سى ، وبيراميدز، اهتماماً بحارس الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، نظرًا لإمكانيات وخبرات اللاعب الكبيرة التي ظهرت مع منتخب مصر هذا العام.

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