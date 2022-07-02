إنتر ميلان يعزز صفوفه بالتعاقد مع ميختاريان

المصدر: وكالات

أكد نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه ضم إلى صفوفه الأرمني هنري ميختاريان، الذي كان يلعب في روما غريم إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ولم يفصح وصيف بطل الدوري الإيطالي بعد عن تفاصيل الصفقة. وذكرت تقارير إعلامية أن ميختاريان وقع عقدا لمدة موسمين حتى 2024.

يذكر أن تعاقد ميختاريان/33 عاما/ مع إنتر ميلان جاء في إطار صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع روما الفائز بلقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان ميختاريان لعب ضمن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في الفترة بين 2013 و 2016 وذلك قبل أن يحترف في الدوري الإنجليزي حيث لعب هناك في صفوف مانشستر يونايتد وارسنال.

وانتقل ميختاريان إلى روما في 2019، ليكون بذلك ثاني مهاجم يفد إلى إنتر ميلان هذا الصيف بعد عودة روميليو لوكاكو الذي كان معارا إلى نادي تشيلسي.

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