النصر السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا

المصدر: وكالات

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع الفرنسي رودي جارسيا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم :"رسميا.. وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقدا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم. متمنين له التوفيق مع العالمي."

ونشر النادي أكثر من صورة للمدرب الفرنسي ومسلي آل معمر خلال توقيع العقد.

ومن جانبه، قال مسلي آل معمر عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد"، وذلك مع نشر صورة للأمير خالد بن فهد الداعم للنادي.

وأضاف آل معمر :"سيكون جارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق."

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