"فيفا" يعلن موعد بيع آخر دفعة من تذاكر مونديال قطر 2022

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2022 المقررة في قطر، ستطرح للبيع اعتبارا من الخامس من يوليو المقبل، بأسبقية الطلب.

وأوضح الفيفا أن عملية شراء التذاكر ستكون متاحة بموقعه على الصفحة الخاصة بالبطولة التي تقام بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى بالفعل حوالي نحو 8ر1 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2022 .

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