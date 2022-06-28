عرض برشلوني «مفاجئ» لضم ماغواير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن برشلونة قدم عرضاً إلى مانشستر يونايتد لضم مدافعه الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها اللاعب خلال الموسم المنصرم لأخطائه الفادحة في الخط الخلفي، في وقت يسعى النادي الكاتالوني لأن يتم الزج باسم لاعب من صفوفه ضمن عملية المفاوضات وإتمام الصفقة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة طلب أن تكون صفقة ماغواير جزءاً من انتقال لاعب خط وسط الفريق الكاتالوني الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد الذي يلهث الأخير للحصول عليه، ولكن الجهاز الفني الجديد لفرقة «الشياطين الحمر» بقيادة إريك تين هاغ يرغب في الإبقاء على ماغواير في الموسم الجديد.

وكان ماغواير انضم إلى مانشستر يونايتد في 2019 قادماً من ليستر سيتي في صفقة قياسية جعلت منه أغلى مدافع في العالم (80 مليون جنيه إسترليني).

ويأتي عرض برشلونة المفاجئ في وقت صنفت فيه الصحف البريطانية ومنها «ديلي ميل» المدافع ماغواير أحد أسوأ لاعبي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم، وتحول اللاعب إلى مادة للسخرية لدى الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي لكثرة أخطائه وظهوره الفني غير المتزن.

في المقابل، يعتبر الهولندي فرينكي دي يونغ من أبرز لاعبي الوسط في برشلونة ويتمتع بقدرات فنية عالية جعلته مطمعاً لدى الكثير من الأندية ويسعى مدرب اليونايتد الجديد تين هاغ إلى الحصول على خدمات اللاعب، ولكن إدارة النادي تصطدم بمطالب كبيرة من نظيرتها في برشلونة بقيادة خوان لابورتا الذي لن يقيم لاعبه بـ80 مليون جنيه إسترليني. من جهتها، ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن برشلونة لديه أكثر من خيار للتعاقد مع مدافعين من طراز عالمي يدعمون صفوفه في الموسم المقبل، إذ يعطي الأولوية إلى مدافع تشلسي أندرياس كريستينسن الذي يبقى الإعلان الرسمي عن انضمامه للنادي الكاتالوني مسألة وقت.

وأوضحت الصحيفة أن البارسا يسعى أيضاً إلى عقد صفقات أخرى في الدفاع، مثل جول كوندي من إشبيلية، وكاليدو كوليبالي نجم نابولي.

الصحف البريطانية صنّفت المدافع ماغواير أحد أسوأ لاعبي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم.

ماغواير تحول إلى مادة للسخرية لدى الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي لأخطائه الساذجة.

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مليون جنيه إسترليني المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على ماغواير في 2019.

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